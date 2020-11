F1: Ross Brawn afirma que a prioridade da Ferrari deve ser 2022

Apesar de estar a recuperar no final da temporada, a Ferrari não teve um ano de 2020 fácil. À entrada para os três Grandes Prémios finais, a equipa italiana encontra-se na sexta posição do Campeonato de Construtores, mas com possibilidade de finalizar o ano na terceira posição deste campeonato.

Para o antigo diretor técnico da Ferrari Ross Brawn, a equipa italiana deve agora dar prioridade à temporada de 2022.

“2022 é uma grande oportunidade para a Ferrari com os novos regulamentos. Não tenho dúvidas de que estão a trabalhar arduamente em Maranello no carro do próximo ano, mas a prioridade deve ser 2022. Não podem desperdiçar essa oportunidade”, afirmou Brawn ao La Gazzetta dello Sport.