F1, Ross Brawn: “Abertos a colaboração com a Indycar Series” | AutoSport

Ross Brawn afirmou que a F1 está aberta a colaborar com a Indycar Series. A edição deste ano da Indy 500 não coincidiu com o GP do Mónaco, como aconteceu habitualmente, o que permitiu a destaque a ambas as provas e permitiria a pilotos de F1 participar na prova se fosse caso disso.

Brawn considera que há abertura para que ambas as partes se entenderem e permitirem este tipo de permutas que só beneficiam o desporto:

“Certamente da nossa perspetiva abraçamos todos os desportos motorizados, porque um dos meus ex-colegas, Sean Bratches, costumava dizer que quando a maré sobe, todos os barcos sobem, e nós acreditamos fortemente nisso”, disse Brawn a Racer.com. “Se aumentarmos o interesse pelo desporto motorizado, mais adeptos se interessam”.

“O ‘Drive to Survive’ tem sido um grande sucesso – trouxe fãs para a Fórmula 1; não há dúvida de que esses fãs também vão olhar para outras formas de desporto motorizado porque de repente encontraram este novo mundo. E nós somos iguais – queremos que a Indy 500 seja um enorme sucesso para que, quando formos para a América, os adeptos façam também se interessem por nós”.

“É ótimo que não tenha coincidido este fim-de-semana – deu-me a oportunidade de ver, uma vez que não estava a regressar do Mónaco por uma vez!” Brawn explicou. “Abraçamos todas as formas de desporto motorizado. É ótimo que uma equipa de Fórmula 1 – McLaren – esteja envolvida. “

“Penso que a nossa administração aqui, incluindo eu próprio, está completamente aberta a qualquer possibilidade. Primeiro e acima de tudo, tem de melhorar o espetáculo desportivo. Não queremos que nada disto se transforme em qualquer tipo de evento falso, mas estamos muito abertos a esse tipo de iniciativas. E claro que a Indy desse lado das coisas está a ser dirigida por um velho amigo nosso, Roger Penske – Roger sempre teve interesse na Fórmula 1 e esteve envolvido por vezes na Fórmula 1 – por isso há possibilidades muito reais de colaborações no futuro”.