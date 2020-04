F1, Ross Brawn: “A pandemia veio criar um oportunidade para se olhar para o orçamento”

Ross Brawn explicou que foi preciso uma crise como a pandemia coronavírus (COVID-19) para que o campeonato fosse resolver a questão dos elevados custos. Assim, Brawn disse que agora as equipas reconhecem que devem ser mais agressivas com o teto orçamental.

“Lutamos muito para chegarmos ao teto orçamental. Foi mais elevado do que estávamos à espera, mas tivemos de equilibrar perante todas as equipas. Esta crise do COVID-19 veio criar um oportunidade para que as pessoas olhassem realisticamente para o orçamento. Fez com que pudéssemos renegociar com ainda mais determinação.”

O CEO da McLaren, Zak Brown, concorda com Brawn.

“Há muito tempo que sabemos que o modelo de negócio da Fórmula 1 não é realmente sustentável. Foi preciso um evento destes para as pessoas começarem a perceber que não podemos ter o luxo que tínhamos no passado. Precisamos de tomar decisões agressivas para dar a todos os intervenientes na Fórmula 1 confiança e razão para se empenharem.”