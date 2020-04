F1, Ron Dennis: ” Lewis Hamilton amadureceu ao longo dos anos”

Lewis Hamilton é um dos maiores nomes da F1, mas não esquece as suas raízes. O piloto britânico não se cansa de agradecer a quem o ajudou na sua carreira, incluindo Ron Dennis.

O ex- chefe da McLaren falou recentemente sobre o piloto que ajudou a trazer para a ribalta:

“Lewis amadureceu ao longo dos anos, é inevitável porque vem com a idade, mas o que eu mais gosto nele é que ele não esquece”, disse Dennis à Sky Sports.

“O nosso relacionamento foi muito bom, como pai e filho substituto – e eu não acho que Anthony alguma vez se sentiu desconfortável com isso.“

“Eu nem sempre concordo com algumas das coisas que ele diz ou com algumas das que ele faz, mas sei uma coisa: ele nunca esquecerá a ajuda que recebeu de certas pessoas. O pai dele, eu e todas as pessoas da McLaren. Ele mostrou ao mundo o compromisso e a necessidade de sacrifício e ele demonstra isso muito bem. Esse é parte do legado da minha orientação e apoio nas primeiras partes de sua carreira.”