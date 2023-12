F1: Ron Dennis agraciado com título de Cavaleiro | AutoSport

Ron Dennis foi nomeado pelo rei Carlos III na lista de personalidades que serão agraciados com títulos da Ordem do Império Britânico. Dennis irá tornar-se Cavaleiro, recebendo a segunda mais prestigiada condecoração.

Dennis irá passar a ser Knight Commander of the Most Excellent Order of the British Empire,(Cavaleiro) pelo trabalho que tem desenvolvido longe da F1. Aos 76 anos, Dennis é presidente e fundador da Podium Analytics, que trabalha com estrelas do desporto para ajudar a reduzir as lesões. E também ajudou a fundar a Tommy’s, uma instituição de caridade para grávidas que trabalha para reduzir a mortalidade infantil e apoiar as pessoas que passam por essa terrível experiência. É também fundador do projeto Dreamchasing, que visa reduzir a pobreza em todo o mundo. Por todo este trabalho, Ron Dennis será condecorado.

Também Christian Horner está na lista deste ano, sendo que o seu título, OBE – Officer of the Most Excellent Order of the British Empire, vai passar a ser CBE – Commander of the Most Excellent Order of the British Empire – o terceiro título mais importante da Ordem do Império Britânico, pelo seu trabalho no sucesso da Red Bull Racing.