F1, Romain Grosjean: “Vi a morte a chegar”

Romain Grosjean tem estado ativo nas redes sociais e tem comunicado sempre que possível, mas este é o primeiro relato na primeira pessoa do que aconteceu.

Grosjean escapou miraculosamente a um acidente de proporções raramente vistas e falou das sensações que viveu naquele instante:

“Eu não perdi a consciência. Para sair do carro, consegui remover meu cinto de segurança. O volante não estava lá, provavelmente voou durante o impacto”, disse o piloto à TF1 e à LCI. “Vi as chamas em meu redor e lembrei-me do acidente de Niki Lauda. Eu não queria acabar assim. Eu tive que sair pelos meus filhos. No final queimei as mãos e pensei que tivesse partido o pé.”

“Eu tive mais medo pelos meus familiares, pelos meus filhos em primeiro lugar, mas também pelo meu pai e minha mãe. Eu não estava com medo por mim mesmo. Eu vi a morte a chegar e não tive outra opção a não ser sair de lá. Estou feliz por estar vivo. ”

Grosjean relembrou Jules Bianchi e a importância do Halo:

“Sem o Halo, eu não estaria aqui. Acho que Jules não me queria lá em cima. É como um renascimento para mim. Ficarei marcado para o resto da vida por este acidente. ”