F1: Romain Grosjean reunido com o capacete que o salvou
Romain Grosjean recordou o violento acidente sofrido no Grande Prémio do Bahrein de 2020 ao partilhar imagens do capacete que usava na altura, cinco anos depois do episódio que quase lhe custou a vida.
O piloto francês esteve envolvido num choque na primeira volta da corrida, após contacto com outro monolugar, que o lançou contra as barreiras. O carro da Haas partiu-se em dois, com a secção dianteira a atravessar a proteção e a traseira a incendiar-se de imediato. Apesar da violência do impacto e do incêndio, Grosjean conseguiu sair pelos seus próprios meios, sofrendo apenas queimaduras ligeiras nas mãos.
Numa publicação recente nas redes sociais, Grosjean revelou que voltou a ver o capacete utilizado nesse acidente, explicando que foram os seus filhos que manifestaram curiosidade em compreender como os equipamentos de segurança o protegeram numa situação tão extrema. O momento serviu também como reflexão sobre a importância da segurança no automobilismo e sobre o valor da vida.
“Cinco anos depois de 29 de novembro de 2020, voltei a reencontrar-me com o meu capacete de corrida. Não sabia se estava preparado para o ver, mas os meus filhos queriam muito perceber como é que fiquei tão bem protegido no incêndio e o que aconteceu naquela noite. Estarei para sempre grato à Bell e à Alpinestars por me terem protegido tão bem naquele momento. A vida continua e acabamos por esquecer, mas isto lembra-me o quanto devemos aproveitar cada dia ao máximo.”
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI