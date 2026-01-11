F1: Romain Grosjean reunido com o capacete que o salvou

Romain Grosjean recordou o violento acidente sofrido no Grande Prémio do Bahrein de 2020 ao partilhar imagens do capacete que usava na altura, cinco anos depois do episódio que quase lhe custou a vida.

O piloto francês esteve envolvido num choque na primeira volta da corrida, após contacto com outro monolugar, que o lançou contra as barreiras. O carro da Haas partiu-se em dois, com a secção dianteira a atravessar a proteção e a traseira a incendiar-se de imediato. Apesar da violência do impacto e do incêndio, Grosjean conseguiu sair pelos seus próprios meios, sofrendo apenas queimaduras ligeiras nas mãos.

Numa publicação recente nas redes sociais, Grosjean revelou que voltou a ver o capacete utilizado nesse acidente, explicando que foram os seus filhos que manifestaram curiosidade em compreender como os equipamentos de segurança o protegeram numa situação tão extrema. O momento serviu também como reflexão sobre a importância da segurança no automobilismo e sobre o valor da vida.

“Cinco anos depois de 29 de novembro de 2020, voltei a reencontrar-me com o meu capacete de corrida. Não sabia se estava preparado para o ver, mas os meus filhos queriam muito perceber como é que fiquei tão bem protegido no incêndio e o que aconteceu naquela noite. Estarei para sempre grato à Bell e à Alpinestars por me terem protegido tão bem naquele momento. A vida continua e acabamos por esquecer, mas isto lembra-me o quanto devemos aproveitar cada dia ao máximo.”