F1: Romain Grosjean quer voltar em Abu Dhabi

Passaram apenas dois dias do violento acidente de Romain Grosjean, que apenas por milagre não teve consequências mais graves, mas o francês já quer voltar às pistas, apesar de ter de ficar mais uma noite no hospital.

Grosjean está determinado em voltar para a última corrida do ano em Abu Dhabi e assim despedir-se convenientemente da F1.

“Romain gostaria de pilotar em Abu Dhabi]”, disse Guenther Steiner. “Falei com ele ontem, ele quer muito estar em Abu Dhabi. Eu disse-lhe `Tenta melhorar e falaremos na próxima semana se é possível’.”

“Temos muito tempo. O Pietro está aqui, o Romain está aqui. Só precisamos ver como ele se sente. Não estou com pressa para decidir agora. Depende da sua saúde.”

“Ontem ele estava mentalmente muito estável. Ele está a tentar melhorar para estar no carro em Abu Dhabi. Isso mostra que ele quer continuar.”

Steiner insistiu que o facto de Grosjean ficar no hospital mais uma noite não constitui um revés.

“Falei com um dos médicos e eles fizeram algo nas queimaduras”, acrescentou Steiner. “Não sei exatamente o quê. Ele vai ficar mais uma noite no hospital, mas isso não é nada de preocupante. É um ambiente mais seguro.

“Tudo está a correr bem. Os médicos estão muito felizes. Não há contratempos, então ficar mais uma noite não significa que haja um problema. É apenas mais seguro ficar mais uma noite para ajudá-lo a curar mais rápido.”

“Ele lembra-se de como saiu do carro”, disse Steiner. “Ele explicou-me muito bem. O que ele me perguntou foi como ele acabou ali. Eu disse-lhe “tocaste no carro do Kvyat e isso atirou-te contra a proteção`. Acho que ele não percebeu o que fez. Eu não diria que ele perdeu a memória disso. Acho que foi tão rápido que ele não se lembra. “

O francês já voltou a publicar nas redes socias com algum humor e mostrou que está com

“Nunca pensei que alguns agachamentos me deixariam feliz. O corpo está a recuperar bem do impacto. Espero o mesmo sobre as queimaduras nas minhas mãos. Obrigado novamente a todos pelas mensagens. Ps: ainda muito lento a teclar.”