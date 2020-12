F1: Romain Grosjean quer correr em Abu Dhabi… mas não a todo o custo

Romain Grosjean já teve alta do hospital e está a recuperar das lesões após o acidente no Grande Prémio do Bahrein. Para este fim de semana, no Grande Prémio do Sakhir, Pietro Fittipaldi está no carro do piloto francês. Apesar de estar a recuperar, Grosjean pode falhar o último Grande Prémio do ano, em Abu Dhabi.

Para o piloto francês, o Grande Prémio de Abu Dhabi deve ser o último na Fórmula 1. Apesar disso, o francês admite que gostaria de terminar a corrida, mas não a todo o custo: “Gostaria de passar a bandeira xadrez em Abu Dhabi, mas se não der, estou vivo e isso é que importa”.

Quanto às suas lesões, Grosjean afirmou que: “Os médicos dizem que ainda é difícil perceber como vou estar. A mão direita deve estar a 100%. Já a esquerda, a cada dia que passa sinto-me melhor. A força continua aqui e a mobilidade também, apesar de estar muito inchada”.