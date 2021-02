F1: Romain Grosjean quer aproveitar convite de Toto Wolff para andar de Mercedes

Romain Grosjean já anunciou o que vai fazer em 2021: competir nos circuitos convencionais e urbanos da IndyCar, pela equipa da Dale Coyne/Rick Ware.

Na Fórmula 1, as aventuras de Grosjean terminaram mais cedo depois do grande acidente no Grande Prémio do Bahrein. Após isso, Grosjean não esteve presente nas duas últimas corridas do campeonato de 2020, sendo substituído por Pietro Fittipaldi.

Apesar de ter terminado a sua carreira na Fórmula 1 abruptamente, o francês ainda tem esperança de vir a pilotar um fórmula 1, com uma oportunidade a surgir através de um convite do chefe de equipa da Mercedes, Toto Wolff.

Depois de se saber que Grosjean não iria estar nas últimas corridas, a Haas percebeu que não conseguia dar um último gosto ao piloto francês de Fórmula 1, apontando na direção da Ferrari (atual fornecedora de motores da Haas). Mas, a oferta veio da Mercedes e sobre isso, no seu canal da Twitch, Grosjean afirmou que vai tentar aproveitar.

“Ainda quero entrar no carro da Mercedes. É uma oferta que não posso recusar. Até serve para eu perceber como funciona o carro deles. Por isso, sim, estou interessado. De momento eles estão ocupados a construir o novo carro para a nova temporada. Não vou telefonar ao Toto já, mas ele pode esperar uma chamada minha, a pedir-lhe para andar”, afirmou Grosjean.