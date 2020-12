F1, Romain Grosjean ‘quer’ Abu Dhabi: “Se não for possível, não é…”

Romain Grosjean já deixou o hospital na quarta-feira e está determinado a correr em Abu Dhabi, naquele que poderá ser o seu último Grande Prémio de Fórmula 1 da carreira. Contudo, o francês sabe que precisa de autorização médica, e essa ainda está longe da conseguir, pois ainda há mazelas a ultrapassar: “Se os médicos me disserem que não é possível, então não é possível”, disse aos meios de comunicação franceses. “Mas eu disse à Marion (ndr, esposa) que tenho de tentar. Devo ser egoísta e tentar fazê-lo”, disse.

O francês, que vai ser substituído por Pietro Fittipaldi no Bahrein este fim-de-semana, diz que tem uma “pequena entorse” no tornozelo: “A mão esquerda está bastante danificada enquanto a direita está melhor, depois há o tornozelo esquerdo e o joelho esquerdo também está inchado, mas isso não é uma grande preocupação. A dor é suportável, estou a tomar analgésicos. Agora a prioridade é cuidar das minhas mãos para tentar estar na grelha em Abu Dhabi, mas também porque me restam 50 ou 55 anos no planeta, graças a Deus”, disse Grosjean.

