F1, Romain Grosjean: “Para já, não farei a Indy 500”

Romain Grosjean continua a recuperar dos ferimentos do seu acidente no BP do Bahrein, mas já começa a pensar no seu regresso às pistas.

Apesar da sua vontade de voltar à competição, o francês admite que vê agora as coisas de forma diferente e se há uns meses aceitaria de imediato fazer a Indy 500, nesta fase não aceitaria o desafio:

“O acidente mudou a minha vida – agora não posso ir ao supermercado às compras”, disse ao jornal L’Equipe. “Costumava ter 900.000 seguidores, e alguns dias após o acidente cheguei aos 1,4 milhões. E os detratores acalmaram-se um pouco. Deixaram de falar de mim de forma tão negativa”.

Agora, o piloto de 34 anos está a olhar para a próxima fase da sua carreira, e de acordo com algumas notícias, está prestes a assinar com a equipa de Dale Coyne na Indycar.

“Durante um mês, continuei a dizer a mim mesmo que iria saltar esta época e não ia correr de todo, mesmo que não gostasse disso”, disse Grosjean. “Há coisas que não farei. Como na Indycar, que não é uma má opção para mim, não vou correr em ovais – nem mesmo na Indy 500”, revelou ele. “Pelo menos este ano, não. Mas não sei o que o futuro me reserva. Antes do acidente, eu teria corrido em ovais sem qualquer problema, mas agora vou esperar para ver”, disse Grosjean.

Também disse que é importante para ele que entre na fase pós-Fórmula 1 da sua vida com o seu legado retratado com precisão.

“Agora tratam-me como o tipo que saiu do incêndio porque sou um piloto que tenta tudo. Sim, fiz coisas estúpidas e corri muitos riscos, mas nunca tive um carro rápido como um Mercedes. Tive sempre de atacar”, disse Grosjean. “Aprecio essa mudança na perceção. Nem sempre foi assim. As pessoas começaram a compreender que o nosso trabalho é a nossa paixão. Eu quase dei a minha vida para ganhar três posições enquanto lutava pela 19ª posição. Aqueles que me criticaram antes não compreenderam que estamos sempre a arriscar as nossas vidas”.