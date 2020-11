F1, Romain Grosjean: “Outros lidaram bem comigo no passado”

Guenther Steiner disse recentemente que Romain Grosjean era um piloto dificil de lidar. O francês admitiu que sim, mas que outras equipas souberam lidar bem com ele no passado.

“Romain pode ser muito complicado em alguns momentos, mas quando ele está num dia bom, ele é um grande trunfo para a equipa”, disse Steiner. “Acho que temos de agradecer-lhe pelo que fez por nós.”

Grosjean admitiu que nem sempre é fácil de lidar mas que no passado outras equipas conseguiram fazê-lo:

“Não quero entrar em muitos detalhes”, disse Grosjean quando a citação de Steiner foi lida. “Acho que trouxe algumas coisas para a equipa e tive momentos menos bons e cometi erros, mas quem não os comete? Além disso, quando temos um carro mau, temos de pilotar a 105% para conseguir algo bom o que aumenta as hipóteses de cometer erros. Quando temos um carro de topo, podemos pilotar a 99,8% e isso significa que somos mais consistente. Conheço as duas situações e é por isso que posso dizer isso. Sou difícil de lidar? Não sei. Mas algumas pessoas fizeram isso muito bem comigo no passado, então acho que é possível.”