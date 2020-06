F1: Romain Grosjean não vai tirar conclusões sobre o carro na Áustria

Romain Grosjean não vai tirar conclusões precipitadas sobre o novo monolugar da equipa nas primeiras provas do ano.

Para o francês não vai ficar demasiado preocupado se as duas primeiras corridas do ano não forem as melhores para a Haas, pois serão na mesma pista, com a mesma configuração, pelo que as conclusões têm de ficar para depois:

“É uma pista de corrida e um traçado particular como é o Red Bull Ring. Acho que não podemos avaliar como o carro se comporta após as duas corridas na Áustria. Espero que funcione bem lá para que possamos começar nossa temporada em alta. ”

“Vai ser muito diferente. Sentiremos falta do apoio dos fãs e de vê-los nas bancadas. Sentiremos falta da atmosfera que eles trazem para um fim de semana. Será estranho, será diferente, mas todos se ajustarão. Vamos correr, o que é importante para todos, para que possamos abrir as portas ao público em breve e voltar ao normal. ”