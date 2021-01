F1: Romain Grosjean não é contra a repetição das imagens do acidente

Romain Grosjean foi o ator principal numa das cenas mais arrepiantes e dramáticas de 2020. As imagens do seu acidente provocaram espanto e angústia mas, no final, tudo correu bem. O francês não se mostrou contra a repetição das imagens do acidente.

Fomos “brindados” com inúmeras repetições de vários ângulos do choque que poderia ter sido fatal para o piloto francês, de tal forma que ouros pilotos se mostraram incomodados com a insistência. Mas para Grosjean não há problema e acredita que as repetições podem ser úteis para o futuro:

“Desta forma podemos explicar a cada piloto como agir em tal situação”, disse o francês ao Motorsport.com. “Acho que se deve olhar com cuidado, mas no futuro, não sou contra a transmissão destas imagens. Penso que foi demasiado para os pilotos na altura verem as filmagens. Tanto quanto me lembro, este foi o maior acidente que alguma vez vi. Para os tipos que têm de voltar a entrar, é muito, muito difícil ter de ver isso uma e outra vez”.