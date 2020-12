F1: Romain Grosjean não corre em Abu Dhabi

Romain Grosjean já sabe que não vai poder marcar presença no GP de Abu Dhabi e já rumou a casa, na Suíça, onde vai receber mais tratamentos nas mãos. O francês teve alta hospitalar, mas já foi tomada a decisão o manter afastado das pistas:



“Romain Grosjean partirá do Bahrein para regressar a casa na Suíça, onde receberá tratamento médico às queimaduras que sofreu nas costas das suas mãos no Grande Prémio do Bahrein”.



Como resultado, Grosjean não participará no Grande Prémio de Abu Dhabi na próxima semana com a equipa Haas F1 – a corrida final da temporada, que estava prevista ser a última corrida do francês com a equipa americana.



Pietro Fittipaldi, que substitui Grosjean este fim de semana no GP de Sakhir vai competir novamente pela Haas F1 Team ao lado de Kevin Magnussen em Abu Dhabi: Para Grosjean “foi uma das decisões mais difíceis que enfrentei”, mas o francês reconhece que é a opção mais lógica.