F1: Romain Grosjean já teve alta do hospital

Romain Grosjean teve alta do hospital após tratamento das queimaduras que sofreu no grave acidente do Grande Prémio do Bahrein de F1, no passado domingo. O Haas VF-20 de Grosjean partiu-se ao meio, com a célula de sobrevivência a penetrar os rails, partir o carro, o que resultou num enorme incêndio. Na bem sucedida tentativa de sair do carro, Grosjean sofreu queimaduras mas mãos.

Depois de três noites no Hospital das Forças de Defesa do Bahrein em Riffa, perto do Circuito Internacional do Bahrein, Grosjean teve alta às 10h30 horas locais de hoje. Antes, já hoje, Grosjean publicou uma fotografia da sua mão, ainda ‘enfaixada’: “A minha mão direita esta manhã. A felicidade que tive quando me disseram que já não precisava do penso completo e que podia usar o meu dedo, foi enorme. Quase chorei. Uma vitória no meu caminho para a recuperação”, escreveu no Twitter. Grosjean permanecerá em recuperação, no seu lugar no Haas estará o piloto reserva da equipa, o brasileiro Pietro Fittipaldi. Desconhece-se para já se Grosjean estará apto a correr no Grande Prémio de Abu Dhabi, naquela que seria quase certamente a sua última corrida na Fórmula 1. Como se sabe, tanto Grosjean como o seu companheiro de equipa, Kevin Magnussen já foram substituídos na Haas para 2021, por Mick Schumacher e Nikita Mazepin.