F1: Romain Grosjean foi operado às duas mãos

Romain Grosjean, piloto francês que se despediu neste fim de época da Fórmula 1, ficando de fora das duas últimas corridas do ano na sequência do seu grave acidente no GP do Bahrein de F1, foi submetido a uma cirurgia em ambas as mãos: “Tudo correu bem”, revelou o francês no Twitter. Grosjean tinha dito no início do dia que a operação era necessária para reparar danos nos ligamentos do polegar, e limpar feridas de queimaduras na mão esquerda, bem como para tratamento na mão direita, que ele revelou ter fraturado na pré-época depois duma queda em casa.