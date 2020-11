F1: Romain Grosjean ficará no hospital até terça

Romain Grosjean já deixou uma mensagem vídeo nas redes sociais e parece estar a recuperar bem do acidente sofrido no GP do Bahrein. Mas o piloto ficará ainda no hospital até terça-feira:

“Romain continua a sua convalescença no hospital das Forças de Defesa do Bahrain, tendo permanecido lá durante a noite, após o incidente de domingo no Grande Prémio do Bahrain”, disse a Haas num breve comunicado esta manhã. “O tratamento das queimaduras que Grosjean sofreu nas costas de ambas as mãos está a correr bem. Grosjean foi visitado por Guenther Steiner, chefe da equipa Haas F1 Team, na segunda-feira e está previsto que ele receba alta do hospital na terça-feira, 1 de dezembro.”