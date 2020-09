F1: Romain Grosjean espera que atualizações melhorem o VF-20

Romain Grosjean teve um fim de semana difícil no Grande Prémio da Rússia. Desde os treinos livres que o piloto francês da Haas se queixou do carro e apesar de melhorar na qualificação, no final, Grosjean terminou a corrida em Sochi na 17º posição.

Agora, Grosjean espera ter novas peças para o Grande Prémio de Eifel, no Nürburgring, e que estas possam ajudar a melhorar o desempenho do VF-20 da Haas.

“Na primeira volta estivemos bem. Conseguimos até estar nos pontos, mas depois todos os problemas de sexta-feira voltaram. Ainda estivemos bem no sábado com um carro com pneus novos e pouco combustível, mas continuamos sem saber o que aconteceu na sexta-feira. Esperamos na próxima corrida ter peças novas e que o carro esteja melhor”, disse Grosjean.