F1: Romain Grosjean e Kevin Magnussen podem ser chamados à Haas

Kevin Magnussen e Romain Grosjean podem ainda regressar à equipa da Haas de acordo com o chefe de equipa americana, Guenther Steiner. Steiner afirmou que se for preciso um substituto em 2021, os seus antigos pilotos podem estar na marcação rápida para correr novamente na Fórmula 1.

Em 2021, a Haas contratou dois estreantes da Fórmula 1: Mick Schumacher e Nikita Mazepin, deixando assim de fora Kevin Magnussen e Romain Grosjean.

Grosjean, que estava com a equipa desde 2016, vai correr na IndyCar em 2021, mas apenas nos circuitos convencionais e de rua. Já Magnussen, que ingressou na Haas em 2017, vai correr na resistência, mais propriamente no IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

Ao motorsport.com, Steiner afirmou: “Não me imponho, se eles estiverem livres. Acho que ficaria contente. Não lhes perguntei nada, mas acho que eles não estão chateados connosco. Por acaso, falei com o Romain no outro dia e também falei com o Kevin na semana passada, quando ele estava em Daytona”.