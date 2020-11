F1: Romain Grosjean e Kevin Magnussen confirmam interesse na Indycar Series

Sem lugar na F1, Kevin Magnussen e Romain Grosejan olham para outras paragens e os Estados Unidos podem ser opção. Ambos confirmaram que estão em conversações com equipas da Indycar Series.

“Acho que sempre há oportunidades”, disse Grosjean, depois de dar um simples “sim” em resposta a uma pergunta sobre se ele conversou com equipas da IndyCar – embora ele e Magnussen se recusassem a dizer quais equipas em particular. “Estamos atrasados, algumas das equipas estão sem vagas, mas ainda há oportunidades e olhando o que podemos fazer, como podemos fazer, acho que há algum desejo de ambos os lados de que isso aconteça, o que é bom .

“As corridas são muito divertidas, há boas oportunidades de ganhar a corrida ou de estar no pódio,” acrescentou. “Os contras são obviamente que eu realmente não sei muito sobre o automobilismo nos Estados Unidos. As pistas parecem interessantes, é um campeonato muito bom e acho que há mais prós do que contras – mas obviamente o estilo de vida e onde vivemos e o que fazemos com as crianças, a sua educação e seu futuro estão no topo da lista de prioridades … Não é como se eu fosse um jovem que pode simplesmente mudar sem olhar para trás! Vamos ver o que está por vir.”

Magnussen também confirmou conversas com as equipas da IndyCar – mas o dinamarquês acrescentou que, embora adorasse seguir os passos de seu pai Jan, na IndyCar, ele teme que isso não seja possível em 2021.

“Como já disse várias vezes, IndyCar é algo que está no topo da minha lista e sempre fui um fã, então adoraria experimentar”, disse Magnussen. “O meu pai correu na América durante 20 anos, e eu passei muito tempo lá e realmente gosto de estar na América. É um desafio pelo qual ficaria muito animado.

“Há muitas coisas novas, mas sempre achei as pistas ovais algo de espetacular e muito diferente do que já fiz na minha carreira. E, novamente, o facto de todos os carros serem muito semelhantes também é muito bom. Isso significa que podemos fazer uma grande diferença como piloto.

“Mas estamos atrasados ​, e muitas equipas já têm pilotos para o futuro e não acho que pareça provável no próximo ano.”