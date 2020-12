F1, Romain Grosjean: De frente a 221 Km/h, Halo salvou-lhe a vida (vídeo)

São impressionantes os detalhes do acidente de Romain Grosjean na primeira volta do GP do Bahrein de F1, com o Haas a bater nos rails de frente a 221 Km/h, o Halo fez com que o rail se ‘desviasse da cabeça do piloto, mas foi esse mesmo rail que ao bater no roll bar, com a força do impacto decorrente da velocidade do carro, separou a monocoque da traseira do motor, e foi aí que um curto circuito, provavelmente originado nas cablagens das baterias, levou ao início do incêndio. Veja a explicação da ChronoGP.