F1, Romain Grosjean: “Alonso e Räikkönen são muito semelhantes…”

Romain Grosjean, atual piloto da Haas, estreou-se na Fórmula 1 em 2009, no Grande Prémio da Europa. Nesse ano, Grosjean substituiu Nelson Piquet Jr, após e escândalo de Singapura em 2008. Em 2009, Grosjean teve como companheiro de equipa Fernando Alonso.

Depois de ficar sem lugar para 2010, Grosjean acabou por voltar à Fórmula 1 em 2012, para a equipa Lotus F1 Team, tendo como companheiro de equipa o também regressado ao desporto Kimi Räikkönen.

Assim, numa entrevista que concedeu a Will Buxton, foi pedido ao francês para escolher o que mais admirava.

“É difícil para mim. Comecei na Fórmula 1 ao lado do Alonso e quando voltei estive ao lado do Räikkönen . Aprendi muito com eles, e apesar de tudo, eles são muito semelhantes.

Por fora, Kimi Räikkönen parece relaxado e descontraído, já Fernando Alonso parece intenso e determinado, mas Grosjean encontrou semelhanças entre ambos.

“Muitos pensam que eles são extremamente diferentes, mas ambos quando começam o TL1 já estão a pensar na corrida, sendo apenas isso que importa. Não querem saber se são rápidos ou lentos nos treinos livres. Só querem preparar-se para a corrida. Quando és jovem, tu queres apenas ser rápido em todas as sessões.”