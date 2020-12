F1: Romain Grosjean ainda sem autorização médica

Romain Grosjean ainda não tem a certeza se poderá correr em Abu Dhabi. Esta semana é natural que tenha ficado de fora, mas as possibilidades de correr para a semana são bem maiores, ainda que para já seja cedo para tomar decisões. O francês regressou ao paddock do Bahrein na quinta-feira juntamente com a sua esposa Marion, usando uma bota elástica por causa do entorse que sofreu, e tem as mãos fortemente enfaixadas. Quer regressar ao cockpit do seu Haas mas admitiu que ainda não tem a autorização dos médicos: “Não vou correr o risco de perder a mobilidade do meu dedo indicador e polegar esquerdo para o resto da minha vida só para correr em Abu Dhabi”, disse ao L’Equipe na sexta-feira: “Os médicos dizem neste momento que não está claro se estarei em condições de correr. A mão direita estará 100% pronta, e a força e mobilidade da mão esquerda está a melhorar de dia para dia. Mas ainda há um inchaço devido à inflamação e este inchaço precisa de ser reduzido. Tem sido bastante doloroso nos últimos dois dias, mas felizmente sou bastante resistente à dor. Parti a minha mão direita no início deste ano, quando caí na minha cozinha. Não disse a ninguém, mas foi uma fratura aberta. Voltei a pôr dois ossos sozinho e fui para o hospital2, disse: “Seria bom poder terminar na Fórmula 1 em Abu Dhabi, mas se não o fizer, vou ligar a todas as equipas de F1 para ver se alguém me oferece um teste privado em janeiro só para voltar e fazer as minhas 10 ou 15 voltas”, disse Grosjean.