F1, Romain Grosjean: a meio caminho da recuperação

Romain Grosjean continua a sua recuperação, e pelo menos uma das mãos já não precisa de ligaduras de proteção. 11 dias depois do seu horrível acidente, o francês tem vindo a trabalhar no ginásio, tendo agora mostrado o progresso de recuperação das queimaduras. A sua mão direita está a recuperar bem: “Estou a 50%”, escreveu no Instagram, legendando duas fotos da sua mão direita. “Estou super feliz por ter a minha mão direita livre de ligaduras. Muitos cremes durante todo o dia, mas é bom ver a mão assim. Agora, é esperar que a minha mão esquerda recupere”, disse Grosjean que não teve autorização médica para correr em Abu Dhabi, e com isso vai terminar a sua carreira na F1. A Mercedes já disse que lhe oferece um teste se nenhuma equipa por que passou lho oferecer de modo a que a sua última vez num F1 seja em pista e não fora dela, envolto em fogo e com o monolugar partido em dois: “Gostaria de agradecer a todos pelas mensagens, pelo apoio e pelo amor. Tem sido incrível de ver, em tempos tão difíceis”.