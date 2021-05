F1: Roda de Valtteri Bottas finalmente saiu (vídeo) | AutoSport

A mais famosa roda da F1, a dianteira direita que ficou presa no carro de Valtteri Bottas no GP do Mónaco, finalmente saiu. Os mecânicos da equipa já conseguiram remover a roda na terça feira. Num vídeo colocado nas redes sociais, pode-se ver um mecânico a trabalhar no parafuso da roda e a retirar a mesma:

VB’s car is back home. Cheers for all the helpful suggestions but we’ll take it from here! 💪 pic.twitter.com/41E4GDRbQh