F1, Simon Roberts: “Investimento permite à Williams operar mais perto do teto orçamental”

Em agosto a equipa da Willliams foi adquirida pela Dorilton Capital, o que trouxe uma injeção de capital para a equipa britânica. De acordo com o chefe de equipa, Simon Roberts, esse dinheiro permite operar com um maior orçamento, estando este mais perto do teto orçamental que vai ser imposto em 2021 a todas as equipas da Fórmula 1.

Assim, ao f1.com, Roberts afirmou: “o investimento da Dorilton Capital permite à Williams estar no limite máximo para o próximo ano. Já estamos a olhar para 2021 e estamos a tentar perceber onde gastar e investir, agora que temos o financiamento necessário”.

Para 2020, já não há quase nada a fazer, com a época quase no fim. Mas, para 2022, com a grande mudança de regulamentos, Roberts afirmou que “ainda não podemos trabalhar nos carros de 2022, mas penso que a intenção é boa, agora só o tempo dirá. Não vejo nenhuma razão para que as coisas não corram como esperado”.