F1: Robert Shwartzman vai fazer teste na Indycar | AutoSport

O piloto de desenvolvimento da Ferrari Robert Shwartzman vai testar com a Chip Ganassi Racing em janeiro estando em avaliação uma possível vaga na equipa de IndyCar em 2024, uma vez que o alinhamento desta equipa está fechado para a próxima época.

Recentemente, Shwartzman afirmou que o seu futuro deverá passar por competir num outro campeonato com o objetivo de “ser capaz de pilotar o máximo possível”. No entanto, o piloto russo com licença desportiva israelita vai tentar manter-se por perto do paddock da Fórmula 1, tendo ainda o sonho de se tornar piloto principal na competição rainha do automobilismo.

Depois de ter estado aos comandos do monolugar transalpino em em sessões de treinos livres e no teste de pós-temporada, Shwartzman procura uma alternativa para a sua carreira.