F1, Robert Shwartzman: “Sonhei com este dia desde que era criança…”

Robert Shwartzman foi o primeiro do trio de jovens pilotos a rodar ontem em Fiorano. Para o russo de 21 anos, que tem três vitórias na Fórmula 2, obtidas este ano, esta foi a sua primeira vez ao volante de um Fórmula 1. Saiu para uma volta de instalação às 9h03 e vinte minutos mais tarde fez a sua primeira volta lançada num Fórmula 1. O jovem, que faz parte da Academia Ferrari desde 2017, teve um início cauteloso, mas rapidamente ‘apanhou o jeito’ do carro e da pista: “Sonhei com o dia em que iria conduzir um Fórmula 1 pela primeira vez desde que era criança e finalmente foi o dia. Guiar este carro foi fantástico e muito divertido. A potência é o que mais o impressiona: quando se acelera a potência parece nunca terminar. Os travões são igualmente impressionantes: o carro para quando parece que é demasiado tarde para fazer a curva. Para além da pilotagem propriamente dita, também foi especial trabalhar com a equipa. São muitos e prestam atenção a cada pequeno detalhe. Trabalham realmente a um nível muito elevado. Dou graças a todos os que tornaram possível este dia memorável”.