F1: Robert Shwartzman será um dos pilotos da Ferrari no treino livre em Zandvoort | AutoSport

Apenas com dez corridas para o final da temporada, não há muitas opções para os obrigatórios treinos livres com pilotos estreantes na Fórmula 1. Por isso, é normal que comecem a surgir as notícias sobre os pilotos que irão realizar as sessões de sexta-feira com os carros das equipas.

A primeira confirmação foi de Frederik Vesti, que vai pilotar o monolugar da Mercedes, substituindo George Russell, no primeiro treino livre do Grande Prémio do México, que se realiza entre os dias 27 e 29 de outubro.

Também a Ferrari já confirmou que Robert Shwartzman vai substituir Carlos Sainz já no treino livre do próximo Grande Prémio dos Países Baixos e, talvez, num treino da última prova do ano, em Abu Dhabi.

“Robert [Shwartzman ] vai fazer Zandvoort no carro do Carlos [Sainz] e vai fazer outro, provavelmente em Abu Dhabi, no carro do Charles [Leclerc]”, revelou o responsável da equipa, Frédéric Vasseur.

Vasseur explicou ainda que “não é assim tão fácil decidir” quando colocar o seu piloto estreante aos comandos dos monolugares da equipa, tal como referimos anteriormente. O chefe de equipa acrescentou que “de certeza que não se pode fazer isso em Singapura, no Japão, em Las Vegas. Depois temos os eventos Sprint no Catar e em Austin, depois temos as corridas com a atribuição de pneus que são um pouco diferentes. Isso significa que não temos muitas opções”, concluiu.