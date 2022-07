F1: Robert Shwartzman irá fazer dois treinos este ano | AutoSport

Robert Shwartzman, piloto da academia Ferrari, irá fazer dois treinos livres este ano. O russo de 22 anos, uma das promessas da academia italiana, que no ano passado competiu na F2 (vice-campeão), está sem competir este ano, mas deverá fazer dois treinos. Como tem dupla nacionalidade, deixará de correr com a bandeia russa e representará a bandeira israelita (nasceu em Israel), para contornar as restrições da FIA aos pilotos russos. O piloto já rodou em Fiorano e apesar de ainda não se saberem os pormenores (se fará o treino pela Ferrari ou pela Haas e em que GP´s o fará) está já confirmado que fará dois treinos.