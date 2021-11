F1: Robert Shwartzman fará teste para jovens com a Haas | AutoSport

O jovem piloto russo Robert Shwartzman, da Academia Ferrari, irá participar no teste para jovens pilotos, que decorrerá no fim da época desportiva, em Abu Dhabi.

Shwartzman é visto como um dos grandes talentos da academia italiana, tendo vencido na F3 europeia, passando para a F2 onde na primeira época conseguiu um impressionante quarto lugar. Este ano não correu de feição ao piloto russo que, ainda assim, ocupa a terceira posição do campeonato. O jovem irá estar aos comandos de um monolugar da Haas no último teste do ano, em Abu Dhabi.

“Antes de mais, gostaria de agradecer à equipa Haas, à Scuderia Ferrari e à Academia de Pilotos da Ferrari por esta grande oportunidade”, disse Shwartzman. “Este será o meu primeiro teste com a Haas F1 Team e estou realmente desejoso de conhecer uma nova equipa, ambiente e também de aprender o máximo possível com eles. Ter a oportunidade de pilotar para outra equipa de F1 é simplesmente incrível e mal posso esperar para trabalhar com todos”.

“Estamos ansiosos por testar com Robert em Yas Marina em Dezembro”, acrescentou Guenther Steiner. “Ele está obviamente bem cotado – tendo feito parte do seu programa de pilotos da Ferrari desde o final de 2017. A sua capacidade está claramente em evidência quando olhamos para as suas actuações ao longo das últimas temporadas – sobretudo a sua campanha principiante na Fórmula 2 no ano passado – competindo contra os nossos próprios dois pilotos Mick Schumacher e Nikita Mazepin. Estamos satisfeitos por poder dar a Robert um passeio num carro de Fórmula 1 e estamos ansiosos por trabalhar com ele em Abu Dhabi”.