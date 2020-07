F1: Robert Kubica volta ao volante do Alfa Romeo

Robert Kubica vai voltar aos comandos do Alfa Romeo C39 esta sexta feira, no primeiro treino livre na Hungria.

O piloto polaco já tinha feito o treino livre 1 no fim de semana passado e voltará a fazê-lo esta semana.

“Guiar um destes carros é sempre uma sensação incrível e, portanto, mal posso esperar por sexta-feira”, disse o polaco. “Emoções à parte, não podemos esquecer o quão crucial é o desenvolvimento do carro, especialmente nesta temporada de 2020 compactada. A equipa precisa de dados e feedback e fornecer o máximo de informações valiosas e é para isso que estou aqui. Tivemos um fim de semana produtivo e meu objetivo é ajudar a equipa a dar mais um passo adiante aqui na Hungria. ”

Frédéric Vasseur, diretor da equipa da Alfa Romeo, diz que a experiência e o feedback de Kubica continuam a ser fundamentais no desenvolvimento do C39-Ferrari, e é importante dar ao piloto polaco as oportunidades ao volante durante as sessões oficiais de treinos.

“Desenvolver o C39 de maneira rápida e eficaz será um dos principais aspectos da batalha no meio da tabela e Robert é um dos maiores ativos que a equipa tem”, disse Vasseur. “Ele fez um excelente trabalho na Áustria na semana passada e estou feliz por tê-lo no carro mais uma vez. Os dados que ele forneceu aos nossos engenheiros já se mostraram valiosos, mas ainda há muito trabalho a ser feito e ter três ótimos pilotos para receber informações é uma vantagem”.