F1: Robert Kubica vai testar com a Alfa Romeo em Barcelona | AutoSport

A Alfa Romeo já tornou público o seu programa para os testes de pré temporada em Barcelona e terá três pilotos em pista. Robert Kubica, piloto de reserva da equipa, será o primeiro a testar no Circuito da Catalunha, ficando responsável pela primeira manhã de testes da equipa, na quarta-feira . Valtteri Bottas será o piloto que se segue, ficando aos comandos do C42 durante a tarde do primeiro dia, voltando à pista na quinta de manhã. Guanyu Zhou terá o primeiro contacto com o carro na quinta de tarde, voltando ao carro na sexta de manhã, com Bottas a encerrar os trabalhos na pista catalã na sexta de tarde.

Assim Zhou começa o ano com alguma desvantagem. Depois de Bottas ter feito o Shakedown ao carro, o finlandês terá três sessões para se ambientar ao carro, enquanto o chinês terá de se contentar com duas.