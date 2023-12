F1, Robert Kubica sobre o seu regresso: “Sítio errado, à hora errada” | AutoSport

“Ao longo dos anos, apercebi-me de que não é preciso correr a todo o custo”, disse Kubica. “Quero encontrar o ambiente certo onde me sinta bem. A situação atual dá-me uma certa consciência de conforto mental. O segundo pensamento associado ao regresso à Fórmula 1 é que, de um ponto de vista desportivo, não podia ter sido pior quando acabei na Williams. Honestamente, tenho muito respeito por esta equipa porque havia muitas pessoas que sabiam realmente o que estavam a fazer”, explicou. “Infelizmente, eu estava no sítio errado à hora errada.”

Robert Kubica estará certamente no top 3 das grandes promessas da F1 que não atingiram o que o seu potencial prometia. No caso do polaco, aconteceu por fatores externos já sobejamente conhecidos. No entanto, Kubica fez o que poucos consideravam possível, regressando à F1, mesmo Limitado. Mas o regresso não foi como Kubica desejou.

