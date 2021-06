F1: Robert Kubica regressa para treino do GP da Estíria | AutoSport

Robert Kubica vai substituir Kimi Raikkonen nos comandos do Alfa Romeo durante o primeiro dos treinos livres do GP da Estíria, no circuito de Red Bull Ring.

É a sétima vez que Kubica é chamado a pilotar um F1 em treinos, a última vez foi no GP de Espanha deste ano.

“Ultimamente a equipa deu alguns grandes passos em frente e é possível sentir-se a confiança em todos. Sei como é importante manter a dinâmica e estou pronto a desempenhar o meu papel para garantir que os dois fins-de-semana na Áustria sejam tão bem sucedidos quanto possível”, afirmou o piloto no anuncio feito pela Alfa Romeo.