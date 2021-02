F1: Robert Kubica pode apenas focar-se na Alfa Romeo

Robert Kubica admitiu que pode passar a temporada de 2021 com apenas um foco: ser piloto de reserva da Alfa Romeo na Fórmula 1.

Para já, Kubica esteve presente nas 24h de Daytona, prova de abertura do IMSA WeatherTech SportsCar Championship, com o LMP2 da High Class Racing, desistindo cedo com problemas na caixa de velocidades.

“As experiências do ano passado e a situação mundial atual não me ajudam a tomar uma decisão”, respondeu Kubica, quando perguntado pelo jornal Przeglad Sportowy sobre as aspirações para 2021.

“Existem decisões que já deveriam ter sido tomadas, e até foram, mas as mudanças nos calendários fizeram impossível seguir essas direções. É uma grande possibilidade que faça menos do que fiz no ano passado”, acrescentou Kubica, ao falar sobre a combinação de outras categorias com o seu papel de piloto reserva na equipa da Alfa Romeo na Fórmula 1.

“É difícil tomar decisões, mas quero evitar uma situação em que, de um momento para o outro, seja necessário em três situações diferentes”, concluiu o atual piloto de reserva da Alfa Romeo.