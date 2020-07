F1: Robert Kubica fará a FP1 com a Alfa Romeo

O GP da Estíria terá algumas novidades. Além da estreia de Jack Aitken pela Williams, também Robert Kubica fará a FP1 com a Alfa Romeo.

O piloto polaco fará assim o regresso à F1 após ter saído da Williams no final da época passada.Ele já teve uma oportunidade de pilotar o C39 de 2020 nos testes em Barcelona e terá outra no fim de semana do GP da Estíria, ocupando o lugar de Antonio Giovinazzi, que regressará ao carro para a FP2.

“Estou ansioso para voltar à ação neste fim de semana, especialmente após o longo intervalo que o mundo do automobilismo teve que fazer”, disse Kubica no comunicado oficial da Alfa. “O meu objetivo, como sempre, é fornecer o máximo de dados possível aos engenheiros e dar-lhes o meu feedback de dentro do cockpit. Este fim de semana será uma experiência totalmente nova para todos, correndo no mesmo local em que estivemos há apenas alguns dias, por isso será uma questão de usar todos os dados que recolhemos ao longo do Grande Prémio da Áustria e testar o ajustes que queremos fazer nos carros.”

Enquanto isso, o chefe da Alfa, Frederic Vasseur, está ansioso para ver que feedback o polaco pode dar .

“Estou ansioso por ver Robert no carro na sexta-feira. Um piloto com a sua experiência fornece sempre um feedback valioso e pode ajudar-nos a continuar a conhecer o nosso carro. Robert estava com a equipa no fim de semana passado, é claro, e por isso está plenamente ciente de tudo o que foi discutido nas reuniões de engenharia e durante cada sessão: será uma hipótese para ele experimentar o carro sozinho, com esse conhecimento, e ajudeãr-nos a progredir ainda mais. “