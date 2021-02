F1, Robert Kubica: “Conto ter algumas oportunidades durante a época…”

O piloto de reserva e testes, Robert Kubica, que traz para a equipa o patrocinador principal, a PK Orlen, levou a que o evento se realizasse na Polónia. Claro está, o polaco juntou-se à equipa, ao lado de Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi, na apresentação de hoje.

A Alfa Romeo optou por gastar as suas fichas de desenvolvimento permitidas num novo nariz para o C41, que terá o seu shakedown em Barcelona na próxima sexta-feira: “Em primeiro lugar quero agradecer ao nosso patrocinador a Orlen por esta apresentação aqui na Polónia. É a primeira vez que uma coisa deste estilo sucede, é muito bom para nós e para os nossos adeptos. Estou muito contente por estar aqui, é um dia especial. Quanto à minha posição de piloto de reserva e testes, com as limitações que existem hoje em dia, o simulador ganha muita importância e é onde tentamos trabalhar o mais duro que podemos. Aí e na pista.

O simulador na nossa equipa é algo muito recente, portanto temos ainda muitas ferramentas para afinar, mas como é lógico, os resultados veem-se na pista e nesse sentido os testes vão ser cruciais. Espero ter algumas oportunidades durante a época para rodar com o carro, não só para manter o ritmo, mas também para perceber como evolui o carro…”