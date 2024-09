F1, Robert Doornbos: “Lando Norris não merece ter a equipa a apoiá-lo totalmente”

“Achei interessante o facto de a imprensa britânica ter defendido o Norris”, disse Doornbos à Ziggo Sport. “Eu discordo completamente deles. A McLaren não pode favorecer um piloto, porque Oscar Piastri não vai aceitar isso e ele foi simplesmente o piloto mais rápido em Itália. Se você for impecável e mantiver a liderança na primeira volta – o que ele não conseguiu fazer, e essa foi a sétima vez consecutiva – então você pode talvez pedir por isso (status de número 1). Mas, neste momento, ele não merece ter a equipa a apoiá-lo totalmente. Não se pode ter uma saída de pista na segunda Lesmo e é preciso ter a certeza de que não se toca no sinal na entrada da via das boxes.”

Após o GP de Itália, onde Oscar Piastri ultrapassou Norris na primeira volta, muitos especialistas sugeriram que a McLaren deveria apoiar exclusivamente Norris para ajudar a reduzir a diferença de 62 pontos para Verstappen. No entanto, Doornbos argumenta que Piastri, que teve melhor desempenho em Itália, não aceitaria ser despromovido e que os erros frequentes de Norris, incluindo em Monza, o tornam indigno do apoio indiscutível da equipa.

