F1: Robert Doornbos e o tamanho dos “pés de George Russell”

Já assistimos a muito boas explicações por parte de antigos pilotos ou outros elementos no passado ligados à F1, que hoje em dia são ‘opinadores profissionais’ mas esta declaração de Robert Doornbos entra diretamente para o Top: “O tamanho dos pés de George Russell não permitia que fosse opção para a Mercedes, que tinha de fazer um acordo com Lewis Hamilton”.

A Mercedes anunciou esta segunda-feira, um acordo com Lewis Hamilton e Doornbos tem uma explicação sui generis: “É estranho que tenha demorado tanto tempo, mas a Mercedes já estava há muito a construir o carro para este ano e isso significava que Russell nunca foi uma opção, uma vez que ele é demasiado alto para o carro. A monocoque era demasiado apertada e isso não pode ser remediado sem mais nem menos. Não se podia resolver isto com um par de sapatos diferente ou um conjunto diferente de pedais. No meu tempo, na Red Bull, aconteceu o mesmo com Mark Webber, o chassis teve de ser ajustado à sua altura”.