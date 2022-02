F1, Rob Smedley: “Equipas vão encontrar performance e prejudicar os carros perseguidores” | AutoSport

Faz parte do jogo. As equipa tentam sempre encontrar novas formas de ganhar performance, mesmo que seja no limite das regras e isso pode significar que os objetivos traçados pela FIA e pela FOM possam tornar-se mais difíceis de atingir.

As equipas vão tentar encontrar formas de serem mais rápidas e isso pode aumentar a quantidade de ar sujo que sai dos carros que, teoricamente, será menor do que o que tínhamos até o ano passado. Mas se as equipas encontrarem um truque, certamente que o vão usar, até porque o ar sujo é beneficial pois dificulta as ultrapassagens aos seus carros. Rob Smedley, ex-engenheiro da Ferrari e responsável da Williams, considera que as novas regras são boas mas poderão ser deturpadas pelas equipas:“Certamente o conceito, a arquitetura aerodinâmica do que estamos a tentar criar aqui com um carro de efeito semi-solo e a extração de ar para uma zona alta, é sem dúvida a direcção que precisávamos para reduzir o efeito do ar sujo no carro perseguidor”, disse Smedley, citado por Motorsport.com. “Portanto, de um ponto de vista teórico ou científico, não há dúvida de que o conceito é fundamentalmente sólido. A verdade fundamental é que as equipas perseguirão o desempenho o mais rapidamente possível, em qualquer direção, e é obviamente possível que encontrem desempenho, o que é prejudicial para o carro atrás – e não farão nada para impedir isso”.