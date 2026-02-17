F1, Rob Smedley: “Custa-me ouvir um engenheiro dizer ‘já voltamos a falar’”
O antigo engenheiro de corrida da Ferrari Rob Smedley considera que a equipa italiana precisa de melhorar a comunicação com os pilotos, defendendo respostas mais rápidas e claras durante a corrida. O britânico, que foi engenheiro de Felipe Massa, conhece bem a exigência do cargo e defende que a Ferrari tem de melhorar muito neste capítulo.
Smedley mostrou-se incomodado com algumas trocas de mensagens de rádio da temporada passada, entendendo que revelavam falta de sintonia entre piloto e muro das boxes. Para o britânico, hesitações ou respostas vagas podem comprometer a confiança do piloto, sobretudo quando este toma decisões a alta velocidade sem apoio imediato.
Na sua visão, o engenheiro deve dominar plenamente a informação do carro e transmitir orientações firmes, evitando atitudes excessivamente cautelosas. Aponta como exemplo positivo a relação entre Max Verstappen e Gianpiero Lambiase, marcada por franqueza e estabilidade ao longo dos anos, que contribui para a eficácia competitiva.
Smedley sublinha ainda que uma comunicação assertiva fortalece a relação de trabalho e melhora o desempenho em pista.
“Custa-me ouvir ‘já voltamos a falar’. Isto não é um centro de atendimento — o piloto está a tentar render ao máximo e precisa de respostas rápidas”, afirmou Rob Smedley ao High Performance. “Quando o piloto faz uma pergunta, tens de saber o suficiente sobre o carro para responder imediatamente e dar-lhe confiança. A relação entre Verstappen e Lambiase mostra o oposto: a franqueza demonstra que se dão muito bem. Por vezes os engenheiros são demasiado submissos. Devem assumir a iniciativa e dizer ao piloto o que é preciso”.
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI