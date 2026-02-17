F1, Rob Smedley: “Custa-me ouvir um engenheiro dizer ‘já voltamos a falar’”

O antigo engenheiro de corrida da Ferrari Rob Smedley considera que a equipa italiana precisa de melhorar a comunicação com os pilotos, defendendo respostas mais rápidas e claras durante a corrida. O britânico, que foi engenheiro de Felipe Massa, conhece bem a exigência do cargo e defende que a Ferrari tem de melhorar muito neste capítulo.

Smedley mostrou-se incomodado com algumas trocas de mensagens de rádio da temporada passada, entendendo que revelavam falta de sintonia entre piloto e muro das boxes. Para o britânico, hesitações ou respostas vagas podem comprometer a confiança do piloto, sobretudo quando este toma decisões a alta velocidade sem apoio imediato.

Na sua visão, o engenheiro deve dominar plenamente a informação do carro e transmitir orientações firmes, evitando atitudes excessivamente cautelosas. Aponta como exemplo positivo a relação entre Max Verstappen e Gianpiero Lambiase, marcada por franqueza e estabilidade ao longo dos anos, que contribui para a eficácia competitiva.

Smedley sublinha ainda que uma comunicação assertiva fortalece a relação de trabalho e melhora o desempenho em pista.

“Custa-me ouvir ‘já voltamos a falar’. Isto não é um centro de atendimento — o piloto está a tentar render ao máximo e precisa de respostas rápidas”, afirmou Rob Smedley ao High Performance. “Quando o piloto faz uma pergunta, tens de saber o suficiente sobre o carro para responder imediatamente e dar-lhe confiança. A relação entre Verstappen e Lambiase mostra o oposto: a franqueza demonstra que se dão muito bem. Por vezes os engenheiros são demasiado submissos. Devem assumir a iniciativa e dizer ao piloto o que é preciso”.