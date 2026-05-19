F1: Rob Smedley critica lentidão de alguns engenheiros nas respostas

O antigo engenheiro da Ferrari e da Williams, Rob Smedley, lançou uma crítica severa às operações de pitwall na Fórmula 1 atual, acusando alguns engenheiros de corrida de serem demasiado lentos sob pressão e de deixarem os pilotos sem respostas nos momentos mais decisivos. As declarações foram feitas no podcast High Performance Racing de Jake Humphrey, ao lado do ex-diretor da Alpine, Otmar Szafnauer.

Para Smedley, um grande engenheiro de corrida deve combinar domínio técnico — com sólidos conhecimentos de aerodinâmica, pneus e sistemas mecânicos — com uma profunda consciência psicológica do piloto. O engenheiro que trabalhou com Felipe Massa sublinhou que os pilotos não são engenheiros e comunicam através da sensação e da experiência, cabendo ao engenheiro de corrida traduzir essa linguagem em soluções concretas para a equipa.

A crítica mais contundente de Smedley incidiu sobre engenheiros que demonstram indecisão e dependência excessiva do apoio remoto das fábricas. Na sua perspetiva, quando um piloto pede ajuda em plena corrida, o engenheiro deve ser capaz de responder de imediato com a grande maioria da resposta, sem aguardar pela orientação de alguém a milhares de quilómetros de distância. Smedley considerou esta situação inaceitável, afirmando que existe uma clara distinção entre bons e maus engenheiros na Fórmula 1 atual.

“O que é um grande engenheiro de corrida?” questionou Smedley. “É alguém que compreende o piloto e consegue otimizar sempre a sua posição. Seja na qualificação ou na corrida, um bom engenheiro de corrida deve ter muito bom conhecimento de aerodinâmica, de pneus, dos sistemas mecânicos do carro, e deve saber como otimizar tudo isso para fazer o carro andar rápido.”

“Tens de estar constantemente na cabeça do piloto. E para mim, também tens de traduzir. Os pilotos não são engenheiros. Não têm formação. A maioria dos pilotos aprendeu o vocabulário dos carros de corrida através da experiência. E cada um deles traduz o que o carro está a fazer de uma forma ligeiramente diferente. Cabe ao engenheiro de corrida ser capaz de traduzir isso de volta para a equipa.”

Rob Smedley, deixou críticas à indecisão de alguns engenheiros:

“Penso que há bons engenheiros na Fórmula 1 agora, e penso que há alguns muito maus também. Acho que a indecisão torna um engenheiro mau, como não estar no topo das suas capacidades e não compreender os princípios fundamentais. Eles estão numa situação. Não a compreendem. Precisam de ajuda. Tanto quanto lhes diz respeito, estão a conduzir este carro, que é difícil de conduzir, é difícil de compreender. São eles que estão no meio de tudo isto. Precisam de ajuda.”

“Deves ser capaz de voltar com 80% da resposta rapidamente. E se não consegues, não és um bom engenheiro de corrida. ‘Estou só à espera de alguém.’ Estou em Miami do outro lado do mundo, e estou à espera de alguém em Brackley, Silverstone ou Maranello, algum licenciado de 22 anos para me dar um número de que preciso. Bem, lamento, mas se és o engenheiro de corrida, tens de ser muito, muito melhor do que isso. E é essa parte que me deixa louco quando um piloto faz uma pergunta e depois demora uma eternidade a ter uma resposta. Isso é inaceitável.”

Foto: MPSA