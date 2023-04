F1: Rob Smedley avisa McLaren para riscos da nova estrutura | AutoSport

A remodelação operada pela McLaren na estrutura interna pode resultar numa liderança ineficaz, avisa o antigo engenheiro da Ferrari Rob Smedley. A nova estrutura tem semelhanças como era organizada a equipa em 2015 e que tão maus resultados deu, mas Andrea Stella, diretor da equipa, afastou os receios que a situação se possa voltar a verificar. Ainda assim, Smedley avisa sobre o perigo de uma liderança incapaz de levar a equipa a outro nível.

“Há uma demarcação clara quanto às áreas em que cada um toma decisões”, explicou Smedley no podcast F1 Nation. “O que temos é Andrea [Stella] cuja função agora é assegurar que os três estão a colaborar em conjunto, e que não entram numa situação em que um ou dois deles estão a olhar para o outro e a pensar: ‘Isto é um elo fraco, vamos provavelmente ter de anular algumas das decisões’, e uma vez que se entra nisso, então o projeto não avança. É preciso que os três estejam a funcionar a um nível muito elevado, uma equipa que funcione na perfeição e que confiem uns nos outros para que obtenham sinergias e é isso que resulta num bom carro”.

Na McLaren James Key foi afastado da função de diretor técnico, dando espaço à entrada do ex-Ferrari David Sanchez, que só começa a trabalhar na estrutura depois do período de afastamento obrigatório.