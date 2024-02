F1: Rob Smedley acredita que Lewis Hamilton vai impulsionar Ferrari | AutoSport

Smedley sublinhou que com “pessoas como o Lewis, que são máquinas de vencer e são motivadas para ganhar, fim de semana sim, fim de semana não, se tivermos essas pessoas a liderar a equipa, torna-se difícil perder. Penso que é isso que podemos ver com a Ferrari”.

Depois de Hamilton ter decidido, Smedley considera que o britânico pode servir de estímulo à equipa italiana. “Por vezes, uma equipa de Fórmula 1 precisa de algo que a ajude a colocar aquele um por cento extra e, quando se está a colocar 110 por cento, colocar aquele um ou dois por cento extra faz uma enorme diferença”, disse o engenheiro no podcast F1 Nation, que acrescentou ainda que pode acontecer o mesmo que aconteceu “com a Red Bull depois do seu período de dormência. Quando se começa a ganhar, torna-se difícil parar”.

Há relatos que Lewis Hamilton não se sentiu tão apoiado pela Mercedes, depois da estrutura de Brackley não ter apresentado uma oferta de renovação de contrato como o piloto esperava, tendo do outro lado John Elkann, da Ferrari, com uma proposta mais vantajosa. Em termos de desempenho em pista, os problemas são diferentes entre as duas equipas, mas estão as duas à procura de melhores performances, se bem que a Ferrari esteve ligeiramente melhor na fase final da temporada passada.

