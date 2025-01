F1: Rob Smedley acha que os engenheiros têm de ser mais diretos e elogiou Gianpiero Lambiase

Rob Smedley, antigo engenheiro de corrida da Ferrari, considera que os engenheiros da F1 moderna devem ser mais diretos com as instruções que dão aos os seus pilotos. Defende que os engenheiros devem assumir o controlo, tomar decisões firmes e não se preocupar em ferir os sentimentos dos pilotos.

A relação entre piloto e engenheiro é fundamental para o sucesso e a comunicação deve ser o mais clara e direta possível. No entanto, Smedley afirma que há engenheiros que não utilizam uma postura firme, quase para não ferir os sentimentos dos pilotos. E é essa postura que o britânico questiona:

“De modo geral, penso que na Fórmula 1 há demasiadas cautelas”, disse ele numa entrevista ao The Red Flags. “Por exemplo, a forma como as mensagens de rádio são transmitidas ao piloto – não vejo todas as corridas, mas nas que vejo, penso: ‘Tens que ter tomates, pá. Diz-lhe apenas o que tens de lhe dizer.”

“Se dermos um centímetro a um sociopata narcisista, ele ganha um metro, por isso não lhe damos esse centímetro para começar”, explicou Smedley. “Não lhe posso dar a ideia de que tenho aqui um complexo de inferioridade e que vou dizer-vos uma coisa e talvez o façam… Não, amigo, estamos a trabalhar, certo? Vou-te dizer uma coisa e tu fazes. Quando o meu chefe diz-me uma coisa, eu faço-a. É assim que o mundo funciona. E se não o fizermos, num ambiente de alta pressão como este, tudo se vai descontrolar. Portanto, vamos estabelecer estas regras básicas para a forma como nos vamos envolver. As regras de envolvimento, como falamos uns com os outros.”

“No final da corrida só vais ter um piloto feliz. Não se pode agradar a todas as pessoas o tempo todo. Por isso, é preciso ganhar coragem e tomar as decisões que temos de tomar. Acho que isso é verdade na Fórmula 1 e é verdade na vida. É como andar sobre cascas de ovos e não ousar tomar uma decisão, acabamos no pior lugar possível.”

Elogia o engenheiro de corrida de Max Verstappen, Gianpiero Lambiase, pela sua comunicação objetiva e confiança mútua com Verstappen. Smedley destaca a forma como Lambiase responsabiliza Verstappen pelo seu comportamento, à semelhança do que fez com Felipe Massa no passado.

“Entre o Max e o GP, a relação entre eles está definitivamente correta. GP diz-lhe como é e Max responde-lhe. Uma coisa de que gosto muito no GP – e, mais uma vez, é muito semelhante ao que sempre senti – é que, por vezes, os pilotos podem tornar-se ligeiramente sociopatas com as suas opiniões sobre a equipa. São tipos que ficam acordados até à meia-noite em muitas noites a trabalhar para nós e a fazer as coisas bem. Ouviram o GP algumas vezes, e eu fiz o mesmo, a dizer aos pilotos para pedirem desculpa aos rapazes na box pela forma pouco adulta como se comportam. O GP fez isso com o Max, eu fi-lo certamente no meu tempo”.

“Penso que a forma como Gianpiero se comporta na rádio é provavelmente um reflexo da sua relação real”, disse Smedley. “Eles têm uma boa relação, uma relação que funciona, ambos confiam plenamente um no outro e ambos confiam plenamente um no outro. Quando se tem isso, podem falar um com o outro como quiserem. Não é preciso ter esta coisa de ‘controlo’, ‘verificação’, todos estes disparates, certo?

Atualmente concentrado na sua iniciativa de corridas de juniores, a FAT Karting League, Smedley pretende dar oportunidades a jovens pilotos de origens humildes para chegarem à F1, acreditando que a sorte e o momento certo desempenharam um papel fundamental no seu próprio sucesso.