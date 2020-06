F1: Rich Energy ‘goza’ com a Williams

Em 2019, a Rich Energy foi a principal patrocinadora da equipa Haas na Fórmula 1. Mas, as coisas não correram bem, com um comportamento muito estranho da marca de bebidas energéticas.

Mas, antes de seguir com a Haas, a Rich Energy esteve para colaborar com a Williams, sendo que supostamente as negociações já estavam num ponto avançado quando o negócio não foi realizado e a Rich Energy passou para a Haas.

Agora, com a notícia de que a Williams pode ser vendida, nas redes sociais, a marca colocou uma foto do que seria o FW42 com o patrocínio da marca.

Também o CEO da Rich Energey, William Storey, aproveitou esta ocasião para colocar no Twitter: “Esta foi a proposta da Williams Racing há 18 meses. Para além da injeção de capital de nove dígitos, eles precisam de um novo modelo de negócios e uma nova liderança, para que possam reconstruir o seu património, gerir a equipa em primeira linha e desfrutar do renascimento na Fórmula 1 que merecem.”