F1: Rich Energy de volta?

Estará a marca de bebidas energéticas, Rich Energy, de volta à Fórmula 1? Nas suas redes sociais, a marca publicou que teria grandes notícias daqui a uns dias…

Em janeiro deste ano, o fundador da marca, William Storey, publicou na rede social Ttwitter que a marca estaria de regresso à Fórmula 1: “Quero agradecer aos adeptos da nossa marca e dizer aos nossos fãs que vamos regressar à Fórmula 1”.

De acordo com a formula1news.co.uk, a Williams negou estar em conversações com a marca sobre um suposto acordo de patrocínio ou parceria. Outra equipa contatada pela mesma entidade, que preferiu o anonimato, também negou não ter planos com a marca.

Recorde-se que a Rich Energy esteve presente na Fórmula 1 através de um acordo com a equipa da Haas em 2019, mas em setembro do mesmo ano a equipa americana cortou os lanços com a Rich Energy.